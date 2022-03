Stiri pe aceeasi tema

- Scrisoare de susținere din partea orașului Sinaia pentru localitatea cu care este infrațita, Chornomorsk N.D. Reprezentanțiilor instituțiilor de la nivel central din Romania, care au ținut sa-și arate susținerea fața de populația din Ucraina, ca urmare a operațiunii militare venite din partea Rusiei,…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a fost nemulțumit de atitudinea roș-albaștrilor din derby-ul cu Dinamo (3-0). Oficialul roș-albaștrilor reclama faptul ca la 1-0, cu om in plus, vicecampioana a fost presata de rivala! Astfel, MM a preluat discursul patronului Gigi Becali, și el extrem de…

- Dinamo și FCSB se intalnesc azi intr-un Derby de Romania care, pe hartie, se anunța extrem de dezechilibrat. Dinamo - FCSB se joaca de la ora 20:00,. Duelul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Inainte de ultimul duel din acest sezon, cele doua rivale…

- Dinamo și FCSB joaca duminica in Derby de Romania, iar formația roș-albastra se teme de starea gazonului. Dinamo - FCSB se joaca duminica, 30 ianuarie, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look+, Telekom Sport și Digi Sport. Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a criticat…

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, a comentat transferurile facute de rivala Dinamo, cu care alb-roșii spera sa scape de la retrogradare. Dinamo i-a adus iarna aceasta pe Marius Tomozei, Razvan Patriche și Igor Jovanovic, in timp ce Alin Buleica se afla in probe. MM Stoica nu e impresionat…

- Mihai Stoica (56 de ani), managerul general de la FCSB a acceptat sa dea cateva pronosticuri pentru evenimentele majore din fotbalul romanesc, dar și din cel european și mondial. La prima apariție pe 2022 la Telekom Sport, postul unde e expert, Mihai Stoica a fost provocat sa anticipeze ce se va intampla…

- Mihai Stoica (56 de ani), managerul general al FCSB-ului, a acceptat sa faca, in studioul Telekom Sport, cateva pronosticuri pentru evenimentele majore din fotbalul romanesc, dar și din cel european și mondial. La prima apariție pe 2022 la postul unde e expert, Mihai Stoica a fost provocat sa raspunda…

- Revenit in Romania de curand, dupa cateva luni petrecute in SUA, Banel Nicolița (36 de ani) a anunțat ca are planuri marețe pentru clubul la care este jucator-investitor, CS Faurei. Dupa cateva luni pe care le-a petrecut de parte de orașul natal, fostul mijlocaș de la FCSB și al echipei naționale a…