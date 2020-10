BEC a respins, din nou, cererea PSD de anulare a alegerilor la sectorul 1

Stiri pe aceeasi tema

- Clotilde a caștigat cu un avans de 1007 voturi Biroul Electoral Central a respins, miercuri 30 septembrie, cererea PSD de anulare a alegerilor sau renumarare a voturilor la sectorul 1. Decizia a fost luata cu 12 voturi la 5. In favoarea admiterii cererii au votat reprezentatii in BEC ai PSD, PMP, …

- BEC a respins sesizarea PSD privind posibile fraude electorale in sect. 1 Biroul Electoral Central a respins miercuri cu 12 voturi pentru și cinci împotriva sesizarea PSD privind posibile fraude electorale în cadrul alegerilor locale la Sectorul 1 al capitalei. Deci anularea…

- Candidatul PSD la Primaria Sectorului 1 pentru un nou mandat, Dan Tudorache, a declarat, miercuri, dupa ce BEC a respins cererea sa de anulare a alegerilor in aceasta zona administrativa, ca asteapta decizia Biroului Electoral de Sector pe solicitarea sa de renumarare a voturilor. El a…

- Biroul Electoral Central a respins cererea PSD de renumarare a voturilor la sectorul 1, însa Dan Tudorache mai așteapta o decizie, cea a Biroului Electoral Sector 1 (BES1). Aceasta în condițiile în care PSD a înaintat și catre Biroul Electoral de Sector o solicitare de renumarare…

- Biroul Electoral Central a respins, in sedinta de miercuri, solicitarile PSD de a fi renumarate voturile la Sectorul 1 din Bucuresti, au declarat surse ale institutiei pentru News.ro.In sedinta de marti a BEC a fost stabilit sa fie amanata decizia privind solicitarea candidatului PSD, Dan…

- Biroul Electoral Central a respins cererea PSD de anulare a alegerilor sau renumarare a voturilor la sectorul 1. Decizia a fost luata cu 12 la 5. In favoarea admiterii cererii au votat reprezentații in BEC ai PSD, PMP, ALDE, Pro Romania și minoritați.

- PSD a cerut Biroului Electoral Central anularea alegerilor sau renumararea voturilor la Sectorul 1, invocand fraudarea alegerilor in defavoarea lui dan Tudorache, insa solicitarea a fost transmisa fix la un minut dupa expirarea termenului legal. In sesizarea in care social-democrații reclama fraudarea…

