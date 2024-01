Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele medicale sunt rezervate in cazul bebelusului din Iași, cu care mama s-a aruncat de la etaj, pentru a scapa din incendiu. Potrivit informațiilor, micuțul a fost transferat la Spitalul de Neurochirurgie.

- Prognostic rezervat in cazul bebelusului cu care mama s-ar fi aruncat peste fereastra ca sa scape de flacari Medicii pediatri de la Spitalul pentru Copii “Sf. Maria” Iasi sunt rezervati in ceea ce priveste prognosticul in cazul bebelusului cu care mama s-ar fi aruncat peste fereastra de teama unui incendiu.…

- Medicii pediatri de la Spitalul pentru Copii Sf. Maria Iasi sunt rezervati in ceea ce priveste prognosticul in cazul bebelusului cu care mama s ar fi aruncat peste fereastra de teama unui incendiu.In urma investigatiilor biologice si imagistice, pacientul a fost transferat la Spitalul de Neurochirurgie.…

- O femeie s-a aruncat cu bebelușul in brațe de la etajul trei al unui bloc din Iași ca sa scape dintr-un incendiu. Cincisprezece locatari au iesit singuri din imobil, alte zece persoane fiind evacuate de pompieri. Femeia si fiul sau de patru luni au fost preluati in stare grava de ambulante si transportati…

- Un barbat și fiul sau au fost batuți cu pumnii și picioarele și taiați cu maceta, luni seara, in fața unui bloc din Iași. Cei doi au fost atacați aparent spontan de un grup de agresori, scrie Observatornews.ro. „In seara zilei de 25.12.2023, in jurul orei 20.20, Secția 5 Poliție Iași a fost sesizata…

- O tragedie a starnit multa revolta in Iași. O doctorița a murit, dupa ce a fost consultata de medicii de la un alt spital, iar ei au lasat-o acasa. Medicul a revenit la munca, la spitalul unde lucra, iar la scurt timp s-a stins din viața.

- Meteorologii anunța un val de aer polar in toata țara: temperaturi scazute, zapada și chiar polei. Medicii avertizeaza ca iarna este ”sezonul atacului de cord”. Trebuie reținut ca frigul, ca și canicula, reprezinta un factor de stres major pentru organism, mai ales in cazul persoanelor varstnice și/sau…