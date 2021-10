Stiri pe aceeasi tema

- Incident grav in urma cu puțin timp pe strada Horea din Baia Mare. Un tanar in varsta de 21 de ani a cazut inexplicabil in strada dupa ce ar consumat substanțe interzise. Cel puțin acest lucru au declarat rude de-ale tanarului ca ar fi consumator de substanțe halucinogene. Echipajele medicale ale Ambulanței…

- In imagini se vede cum un barbat lovește mai intai cu pumnul o tanara, pe care o doboara la pamant. Acesta iși indreapta apoi furia catre un alt tanar, pe care il lovește cu pumnii și picioarele.Martorii spun ca barbatul a ieșit din bloc și a inceput sa-i injure pe copii. Acesta ar fi agresat-o și pe…

- Imagini șocante au fost surpinse de camerele de supraveghere in Dambovița. Un padurar a fost snopit in bataie de mai mulți indivizi, care, spun rudele omului, ar fi fost prinși de acesta la furat de lemne, in padure. Barbatul a fost dus de urgența la spital, unde a ramas internat.

- Scandalul a izbucnit in comuna Naruja. Dupa cateva replici in contradictoriu, mai multi indivizi au batut cu salbaticie un barbat de 40 de ani.Martorii la incident au sunat imediat la 112. Victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale.Pana sa ajunga poliția, agresorii au reușit sa…

- Este haos pe aeroportul din Kabul, unde oamenii se calca in picioare in incercarea de a parasi cat mai repede Afganistanul.De duminica, mii de afgani incearca disperați sa urce in orice aparat care ii poate duce departe de amenințarea talibana.

- Haosul a pus stapanire pe Afganistan, dupa ce talibanii au preluat ieri controlul capitalei Kabul. Aeroportul din Kabul a fost luat cu asalt de mii de oameni disperați sa fuga din țara, de teama noii puteri. Sute de persoane s-au inghesuit in puținele avioane comerciale care mai aveau permisiunea sa…

- Mai multe imagini cu puternic impact emotional de pe aeroportul din Kabul au fost facute publice luni. Mai multi oameni ar fi cazut dintr-un avion in timp ce acesta isi lua zborul. Este haos pe aeroportul din Kabul, unde oamenii se calca in picioare in incercarea de a parasi cat mai repede Afganistanul.…