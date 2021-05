Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol a organizat la Madrid o reuniune de urgența ca sa gaseasca soluții pentru rezolvarea crizei. Ministrul de Externe spaniol spune ca a discutat și cu ceilalți oficiali europeni, care s-au aratat foarte ingrijorați. Asta pentru ca problema migrației este una sensibila la nivelul UE. Spania…

- ”M-am nascut a doua oara, mulțumesc intregului personal al Spitalului din Aiud și lui Dumnezeu – cei care m-au readus la viața”, este mesajul plin de emoție postat de Emil Ficior, un barbat de 39 de ani, din Ocna Mureș, care a ajuns in stare grava pe secția ATI, dupa ce a luat COVID. Am […] Citește…

- Alarma a fost data sambata seara, in jurul orei 22.00, cand agentul principal Alb Alexandru, din cadrul Biroului de Ordine Publica al Poliției Municipiului Alba Iulia și sergentul major Oniche Bogdan, din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Alba, colegi in patrula mixta de siguranța publica,…

- Valoroasa mostenire pe care grecii traitori in Dobrogea au lasat o peste veacuri, face parte din patrimoniul nostru identitar. Ei au construit in Constanta primele teatre, prima biserica, prima scoala, primul cinematograf.Una dintre figurile proeminente careia orasul de la malul Marii ii datoreaza mai…

- Un bebelus nascut prematur la Sectia de obstretica si ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" din Botosani a fost diagnosticat cu COVID-19, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, directorul Directiei de Sanatate Publica, medicul Monica Adascalitei, informeaza AGERPRES. Potrivit…

- Un bebelus nascut la Maternitatea Botosani a fost diagnosticat cu COVID-19. Dealtfel mama acestuia era infectata cu SARS COV 2. Micutul se afla la Terapie Intensiva si sufera de insuficienta respiratorie fiind nascut prematur.

- Comandantul Poliției din Campulung Muscel a luat in serios un mesaj postat pe Facebook de un localnic prin care acesta spunea ca are de gand sa se sinucida și sa arunce in aer apartamentul in care locuiește.