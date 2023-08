Bebeluș mort, găsit într-o pungă la un hotel de lux din București Un bebeluș mort a fost gasit de un angajat intr-o punga la Hotelul Marriott din București. Potrivit Poliției Capitalei, in urma cercetarilor, s-a constatat ca punga a fost abandonata de o femeie de 22 de ani cazata la hotel. „La data de 20 august 2023, in jurul orei 07:20, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București – Secția 17 a fost sesizata de catre un angajat al unui hotel din Sectorul 5, cu privire la faptul ca un alt angajat al hotelului, care se ocupa de curațenie, a gasit, intr-o punga, un fat decedat. In temeiul sesizarii, la fața locului s-au deplasat de urgența polițiștii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

