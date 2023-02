Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de numai opt luni a fost diagnosticat cu flurona. Acesta este, in acest moment, internat la Spitalul pentru Copii din Iasi, pentru a fi tinut sub atenta supraveghere medicala.

- Potrivit managerul unitatii medicale, Alina Belu, copilul a fost spitalizat pe 2 februarie pentru simptomatologie respiratorie, tuse, febra inalta, inapetenta, tranzit intestinal accelerat si semne de deshidratare acuta."A fost imediat spitalizat in sectia ATI Boli Infectioase, iar in urma analizelor…

- Coinfecția gripa-COVID-19 (Flurona) a facut prima victima in Romania: o femeie de 74 de ani, internata la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, care avea și boli asociate. Medicii spun ca nu este tarziu sa ne vaccinam antigripal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un barbat cu multiple comorbiditati a fost internat in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, dupa ce a fost confirmat cu o tripla infectie virala - SARS-CoV2, virus gripal si virus respirator sincitial.

- Barbatul, in varsta de 65 de ani, a fost muscat luni de patru caini fara stapan, inclusiv de fața, in zona Cicoare din municipiul Iași, potrivit site-ului local Ziarul de Iași. Barbatul a fost in cartierul Galata sa isi viziteze fratele, iar in drumul spre casa a fost atacat de o haita de caini. El…

Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi au reusit sa salveze viata unui bebelus in varsta de 7 luni, care a fost internat in stare deosebit de grava.