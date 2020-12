Un bebelus de doar cateva saptamani, infectat cu virusul SARS-CoV-2, se afla internat la Spitalul de Copii „Sf. Maria" in stare grava dupa ce a fost transferat in cursul noptii de duminica spre luni de la Spitalul Judetean din Suceava. Transferul a fost facut cu un echipaj SMURD de neonatologie. „Masina SMURD neonatologie a transferat o fetita in incubator si cu ventilator, ventilata mecanic", a precizat prof. dr. Diana Cimposeu, medic-sef UP (...)