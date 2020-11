Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Tei, care cuprinde rețeaua Farmacia Tei și magazinele cu articole pentru copii Bebe Tei, a inchiriat un spatiu de aproximativ 10.000 metri patrați in parcul industrial Metav din nordul Bucurestiului pentru amenajarea unui depozit semiautomat, tranzacție intermediata de firma de consultanta imobiliara…

- Rețeaua de magazine specializata in comercializarea de produse agricole Agroland, inființata in 1997 in Timișoara, inaugureaza prima unitate Agroland MEGA din București și cel mai mare magazin din rețea in cadrul proiectului Penny Center din cartierul bucureștean Fundeni, tranzacție intermediata de…

- Piața spațiilor logistice din Romania va consemna in 2020 un an cu o cerere record, volumul tranzacționat urmand a depași pragul de 700.000 de metri patrați, pe fondul dezvoltarii accelerate a comerțului online și al poziționarii Bucureștiului drept hub logistic regional pentru o serie de retaileri…

- Stocul de spații de retail modern din Romania a depașit nivelul de 4 milioane de metri patrați dupa cele mai recente livrari de centre comerciale, dar ritmul de dezvoltare al pieței va incetini in perioada urmatoare, potrivit datelor companiei de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. In…

- Cushman & Wakefield Echinox continua sa iși consolideze departamentul de Land & Industrial prin recrutarea lui Ștefan Surcel in cadrul echipei și incheie o noua tranzacție cu Sameday, al doilea contract de inchiriere intermediat pentru firma de curierat in ultimele luni. Avand o experiența de patru…

- Școala particulara Little Genius a inchiriat o vila-monument amplasata pe Bulevardul Kiseleff din București pentru a putea raspunde cerințelor de distanțare fizica impuse de autoritați, tranzacția fiind intermediata de compania de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. De la inceputul pandemiei,…