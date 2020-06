Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Culturii anunța faptul ca libraria online Libris.ro se alatura campaniei „Citește Romanește”, campanie lansata saptamana trecuta. Inițiativa are ca scop promovarea scriitorilor romani și a literaturii locale in randul cititorilor. Cu sprijinul Libris.ro, „Citește Romanește” va caștiga un…

- In acelasi timp, in ceea ce priveste Opera Nationala Iasi, unde a „plouat" cu sesizari privind abateri in aplicarea legii finantelor publice, dar si a achizitiilor facute cu semnatura lui Beatrice Rancea, sunt asteptate in continuare concluziile. Raportul realizat de data aceasta de Corpul de Control…

- RESITA – Asta dupa ce municipalitatea resiteana este al doilea partener care a raspuns apelului ministerului pentru constituirea unui fond pentru achizitia de arta contemporana! Primaria Reșița a raspuns apelului Ministerului Culturii pentru achiziționarea de arta contemporana locala, seful administrativului…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, anunta ca institutia pe care o conduce va elabora un proiect de lege care reglementeaza situatia privind marile evenimente, acesta urmand sa fie depus in Parlament. Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, transmis joi AGERPRES, in urma discutiilor din…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat marti ca Muzeul National Bratianu, de la Stefanesti, Arges, va fi deschis publicului dupa data de 20 mai. "Practic, s-a asteptat adoptarea, pe 30 aprilie, a Hotararii de Guvern prin care imobilul a trecut din administrarea Ministerului Culturii in administrarea…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, anunta semnarea Declaratiei privind rolul culturii in timpul crizei COVID-19, alaturi de alti 25 de ministri din Uniunea Europeana. Acest document programatic reprezinta un prim rezultat concret al reuniunii informale a ministrilor Culturii din 8 aprilie,…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a participat, miercuri, la reuniunea informala a ministrilor culturii organizata de Presedintia Croata a Consiliului Uniunii Europene, prilej cu care a subliniat necesitatea acordarii unui sprijin rapid pentru artisti, creatori si profesionisti din domeniul culturii.…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a participat, miercuri, la reuniunea informala a ministrilor culturii organizata de Presedintia Croata a Consiliului Uniunii Europene, prilej cu care a subliniat necesitatea acordarii unui sprijin rapid pentru artisti, creatori si profesionisti din domeniul culturii.…