- La data de 16 octombrie a.c., polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Bistrița au depistat in trafic un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice. Pe strada Calea Moldovei, polițiștii Biroului Rutier au oprit in trafic un autoturism. A fost identificat conducatorul, un barbat…

- La data de 17 octombrie a.c., polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Bistrița, au identificat și oprit in trafic in Bistrița, o motocicleta. A fost identificat conducatorul, un barbat de 35 de ani din Ghinda. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind…

- Ieri, in jurul orei 09.40, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Dej au depistat un barbat in varsta de 31 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe drumul județean 109A, in localitatea Panticeu, deși nu deținea dreptul de a conduce vehicule. In cursul aceleiași zile,…

- Un barbat din Bistrița s-a ales cu dosar penal, dupa ce polițiștii l-au depistat ca a condus sub influența alcoolului, dar și a drogurilor. Barbatul consumase cocaina și methamphetamina. In plus, acesta avea suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pe drumurile publice. In seara de 10 octombrie,…

- La data de 22 septembrie a.c., politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Bistrita au depistat un sofer sub influeta substantelor psihoactive. In jurul orei 2:00, politistii rutieri au oprit pentru control pe raza municipiului Bistrita un autoturism. A fost identificat conducatorul,…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Beclean s-au sesizat din oficiu și au intocmit un dosar penal pentru conducere cu alcoolemie in cadrul caruia efectueaza cercetari. Pe DN17D, intre Chiuza și Piatra, polițiștii au oprit pentru control o mașina la volanul careia se afla o femeie de 34 de ani din…

- Potrivit IPJ Salaj, joi seara, pe strada Simion Barnuțiu din municipiul Zalau, polițiștii Biroului Rutier au oprit in trafic un autoturism condus de un tanar de 30 de ani din localitate.Intrucat soferul avea un comportament ce corespundea semnalmentelor consumatorilor de substante interzise, soferul…

- 31 de persoane legitimate, 16 dintre acestea conduse la sediul unitații de poliție in vederea amprentarii, diferite locuri și medii verificate de polițiști – Rezultatul acțiunii organizate de Poliția municipiului Turda in scopul combaterii faptelor de violența și asigurarii siguranței comunitații. La…