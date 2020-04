Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr 414/ 2020 privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectia cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor…

- ING Bank Romania impreuna cu partenerii ONG contribuie la reducerea suprasolicitarii sistemului medical cu o donație totala de 330.000 euro direcționați catre achiziția de echipamente de protecție și teste, dar și catre dezvoltarea unor platforme oficiale de informare publica. De asemenea, ING Bank…

- Banca Comerciala Romana mobilizeaza 2,5 milioane de lei pentru lupta impotriva pandemiei COVID-19. Banii sunt deja direcționați catre spitalele locale, comunitațile și ONG-urile implicate in procurarea și colectarea materialelor sanitare, sprijinul persoanelor vulnerabile – in speciale cele in varsta…

- Update „Primaria orașului Bragadiru a luat toate masurile de prevenție pentru stoparea raspandirii virusului COVID-19. Școala, gradinițele, primaria, parcurile, locurile de joaca, scarile de bloc precum și toate celelalte spații publice au fost dezinfectate. Facem tot ce este necesar pentru ca cetațenii…

- "Este o propunere diferita de ce s-a intamplat in 2010 si cred ca am invatat multe din criza din 2008-2010. Astazi statul va sustine, bine, cetatenii, prin noi, ii vor sustine pe ceilalti cetateni care trec prin aceasta perioada dificila. Vor fi niste conditii. In principal vor fi acele societati…

- Primaria Municipiului Sebeș susține dreptul cetațenilor la petiționare prin intermediul site-ului oficial. Accesand link-ul pot fi consultate rapoartele zilnice privind calitatea aerului in Sebeș și pot fi transmise sesizari cu privire la aspectele de mediu, prin completarea unui formular simplu, la…

- Guvernul adopta in ședința de marți proiectul de ordonanța de urgența prin care serviciile medicale din cadrul programelor naționale de sanatate curative care sunt suportate din Fondul unic de Asigurari Sociale se pot derula atat prin furnizori publici, cat și prin furnizori