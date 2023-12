Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea de piata a tuturor celor 371 de companii listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) - atat pe Piata Reglementata (PR), cat si pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) - a depasit in premiera nivelul de 301 de miliarde lei la finalul primelor 11 luni ale acestui an, anunta Bursa. Companiile…

- ”Banca Comerciala Romana (BCR) lanseaza o noua emisiune de obligatiuni nepreferentiale, in valoare de 1 miliard de lei. Emisiunea consta in obligatiuni senior nepreferentiale cu o maturitate de 6 ani si urmeaza sa fie listata la Bursa de Valori Bucuresti. Obligatiunile au primit un rating pe termen…

- Romanii au investit in titluri de stat 22 miliarde de lei, din 2020 pana in prezent, sustine ministrul Finantelor, Marcel Bolos, conform unui comunicat de presa al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Potrivit sursei citate, Ministerul Finantelor (MF) continua emisiunile de titluri de stat pentru populatie…

- Valorea totala de tranzacționare cu toate tipurile de instrumente financiare listate pe Piața Reglementata a Bursei de Valori București (BVB) din primele 8 luni ale anului a ajuns la un nou nivel record in perioada ianuarie-august. Tranzacțiile totale s-au cifrat la 24,5 miliarde lei, echivalentul a…

- AROBS Transilvania Software, companie listata pe piata AeRO din decembrie 2021, se transfera pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti. 25 septembrie este prima zi de tranzactionare a actiunilor AROBS Transilvania Software pe Piata Reglementata sub simbolul bursier AROBS. In prezent, AROBS…