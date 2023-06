BCE se pregătește să majoreze din nou dobânzile Scaderea inflației și slabirea economiei vor testa capacitatea lui Lagarde de a inaspri și mai mult politica monetara. Banca Centrala Europeana urmeaza sa ridice ratele dobanzilor la cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani, chiar daca zona euro a intrat in recesiune. Analiștii și investitorii au pariat ca factorii de decizie vor oferi inca o creștere de 0,25 puncte procentuale, ducand dobanda-cheie la depozite la 3,5%. Ultima data cand a fost atat de mare a fost in 2001. Avand in vedere ca datele economice recente sugereaza ca inasprirea agresiva a politicii monetare a BCE are impactul dorit,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

