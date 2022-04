Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene (BCE) a decis, joi seara, mentinerea nivelului dobanzii de referinta, dar a semnalat ca ar putea fi dispuse majorari, in timp ce presedintele BCE, Christine Lagarde, a exprimat preocupare privind ritmul relansarii economice si situatia inflatiei.…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei - BNR a hotarat marți majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 3% pe an, de la 2,50% pe an, incepand cu data de 6 aprilie 2022, confirmand așteptarile analiștilor financiari.In plus, de la nivelul BNR s-a decis majorarea…

- Cele doua mari banci centrale nu vor actiona in acelasi ritm in viitorul apropiat deoarece razboiul din Ucraina are efecte diferite asupra economiilor lor, a declarat presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde. Rezerva Federala a SUA tocmai a majorat dobanda de referinta, la reuniunea…

- Efectele razboiului din Ucraina se simt și in economia județului nostru. Mai multe companii importante din Salaj sunt afectate, in special cele care aveau piețe de desfacere in Rusia și Ucraina, dar și cele care iși asigurau de aici materia prima. „Economia este una globala, iar razboiul din Ucraina…

- Pretul energiei electrice pe bursa romaneasca de specialitate OPCOM, cu livrare marti, are o medie-record de 2.673 lei pe MWh, potrivit datelor operatorului bursier. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Efectele razboiului din Ucraina incep sa se resimta și in țara noastra, iar aici ne referim la creșterea brusca a facturilor de enrgie electrica, dar și ratele și chiriile care vor fi mult mai mari.

- Conflictul armat din Ucraina a provocat creșterea prețului porumbului pe piața europeana intrucat porturile la Marea Neagra ale acestei țari sunt blocate. Marea Azov este inchisa pentru navele comerciale, scrie AFP.

- De asemenea, ar putea fi analizate noi optiuni de sanctionare a Rusiei, in contextul in care marile puteri occidentale s-au pus de acord privind restrictionarea accesului Moscovei la sistemul de tranzactii bancare Swift și inghețarea unor resurse ale Bancii Centrale, dar și ale unor oligarhi.Consiliul…