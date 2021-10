Stiri pe aceeasi tema

- Partida de baschet masculin din Liga Nationala dintre CSM Ploiesti si Rapid Bucuresti va ramane una de tinut minte pentru doi juniori ai formatiei ploiestene. Mihai Popa, antrenorul celor de la CSM Ploiești, le-a acordat minute in acest joc castigat de echipa sa, 85-61, lui Codrut Dinu si Angelian…

- La debutul in Champions League, U BT Cluj Napoca a trecut marți de turcii de la Darussafaka Basketbol, scor 66-60 (32-31). A fos primul meci din Grupa G a Ligii Campionilor de la baschet. Elijah Stewart, cu 18 puncte și șase recuperari, a fost principalul marcator din tabara celor de la U BT Cluj. De…

- Formatia Al-Ittihad, antrenata de Cosmin Contra, a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Al Ahli, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Arabiei Saudite, potrivit news.ro. Golurile au fost marcate de Al Shamrani ’50 si Hegazy ’80. Al-Ittihad este…

- Lille, campioana en titre a Frantei, nu a castigat nici meciul din etapa a treia a Ligue 1, reusind doar o remiza, sambata, pe terenul celor de la Saint-Etienne, potrivit news.ro. Au marcat: Sow '85 / Burak Yilmaz '38. Cu doua puncte in trei jocuri, Lille este pe locul 13, iar Saint-Etienne,…

- Lotul echipei de baschet seniori a Clubului Sportiv Municipal Ploiesti incepe sa prinda contur dupa ce, miercuri, s-a ajuns la un acord ca inca doi jucatori straini: americanul Earl Watson si sarbul Matija Milin. Ambii reprezinta solutii pentru spatiul de „3 secunde”, Watson fiind pivot, iar Milin o…

- Echipa Statelor Unite a cucerit al patrulea sau tiltu consecutiv de campioana olimpica la baschet masculin, invingand cu scorul de 87-82 formatia Frantei, in finala JO 2020, desfasurata sambata la Saitama, noteaza Agerpres. Cel mai bun jucator al americanilor a fost starul Kevin Durant, autorul a…

- Nationala feminina de baschet 3x3 a Romaniei, participanta in premiera la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a obtinut, luni, prima victorie din competitie, scor 22-14, cu Mongolia, in a cincea partida.

- Milwaukee Bucks o conduce cu scorul general de 3-2 pe Phoenix Suns in finala ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), dupa ce s-a impus sambata cu scorul de 123-119 pe terenul adversarei sale in meciul 5 al finalei. Bucks a inceput slab si a fost dominata clar in prima repriza, fiind condusa…