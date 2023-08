BBC vinde celebrele sale studiouri Maida Vale BBC a anuntat, luni, ca a vandut studiourile de inregistrari Maida Vale din Londra, devenite celebre pentru programele legendare in care au aparut trupe cult. BBC a precizat intr-un comunicat ca a vandut studiourile – pe care le-a achizitionat in 1933 – producatorilor britanici Tim Bevan si Eric Fellner, precum si compozitorului Hans Zimmer si partenerului sau de afaceri Steven Kofsky. „Suntem atat de incantati sa asiguram o vanzare care va permite ca viitorul luminos si vibrant al creatiei muzicale sa continue in aceasta cladire emblematica”, a declarat Lorna Clarke, sefa departamentului de muzica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Suntem atat de incantati sa asiguram o vanzare care va permite ca viitorul luminos si vibrant al creatiei muzicale sa continue in aceasta cladire emblematica”, a declarat Lorna Clarke, sefa departamentului de muzica al BBC, intr-un comunicat. „Maida Vale Studios a fost sinonim cu excelenta artistica…

- Justitia britanica s-a pronuntat joi, in apel, impotriva expulzarii in Rwanda a migrantilor care intra ilegal in Regatul Unit si a stabilit ca acest proiect foarte controversat al Guvernului conservator este "ilegal", relateaza AFP. Curtea de Apel a stabilit ca Rwanda nu poate sa fie considerata o "tara…

- Universitatea Transilvania din Brașov va avea un centru dedicat inteligenței artificiale pentru agricultura . Centrul Roman de Excelenta pentru Inteligenta Artificiala pe Date de Observare a Terrei pentru Agricultura va fi inaugurat la Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universitații Transilvania…

- Geoffrey Rush, caștigatorul unui premiu Oscar și a doua Globuri de Aur, plus numeroase alte premii, a vorbit la Cluj-Napoca despre cariera lui in teatru și film, ce inseamna pentru el celebritatea și cum a fost sa joace in „Pirații din Caraibe” alaturi de Johnny Deep și in „The King’s Speech” cu Colin…

- Johnny Depp a facut spectacol joi seara in Bucuresti, pe scena de la Romexpo. Faimosul actor a venit insotit de nume grele ale muzicii rock, alaturi de care a infiintat o trupa, in urma cu peste un deceniu. In timpul concertului, Depp a purtat o bluza traditionala romaneasca, un cadou primit chiar inainte…

- In perioada 23-25 iunie, zona de camping din Intorsura Buzaului devine centrul distracției! Incepe a treia ediție a festivalului Intorsura Fest. Pe scena vor urca artiști precum Cargo, Taxi și Ștefan Banica J.r. Muzica buna va acompania o parada moto de excepție, care promite sa fie memorabila! Festivalul…

- Papa Francisc va vizita Mongolia in perioada 31 august – 4 septembrie, a anuntat sambata Vaticanul, fara a oferi mai multe detalii despre programul calatoriei. „Acceptand invitatia presedintelui Mongoliei si a autoritatilor Bisericii din tara, Papa Francisc va efectua o vizita apostolica in Mongolia…

- PADEL, sportul cu cea mai mare creștere in Europa in 2022, un amestec intre tenis, squash și badminton a ajuns in județul nostru inca din 2019 cand Nicu Rozorea și-a construit primul teren de padel , la el acasa in Zarnești. La final de 2022, la Brașov s-a deschis primul centru PADEL PALACE, aproape…