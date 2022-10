Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana vrea sa renunțe la schimbarea orei, care are loc de doua ori pe an, insa deocamdata nu s-a luat o decizie in acest sens. Romania va trece la ora de iarna in ultimul weekend din luna octombrie. Mai exact, in noaptea de sambata spre duminica, 30 octombrie, ora 4:00 va deveni ora 3:00,…

- Directorul executiv al Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, spune ca ar trebui sa se faca pregatiri pentru iarna 2023-2024, estimand ca va fi mai grea din punctul de vedere al prețurilor la gaze fața de sezonul rece care va incepe in curand, relateaza agenția EFE, citata de Agerpres…

- „Ma gandesc ca l-a luat un pic valul”, a comentat joi președintele Klaus Iohannis, dupa ce europarlamentarul liberal Rareș Bogdan s-a intrebat in urma cu o zi daca Romania trebuie sa blocheze la granița trenurile și sutele de camioane cu cereale care tranziteaza zilnic țara spre piețele occidentale…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a criticat blocarea aderarii Romaniei și Bulgariei la Schengen de catre doua state UE, pe care nu le-a numit, și le-a avertizat sa nu oblige Romania „sa joace dur”, in discursul in care susținut in plenul Parlamentului European in timpul dezbaterii rezoluției privind aderarea…

- Europarlamentarul Rares Bogdan a sustinut o interventie in plenul Parlamentului European in care a atacat politica tarilor europene care au blocat pana acum accederea Romaniei in spatiul Schengen, cu referire la Olanda sI Austria. Redam mai jos discursul parlamentarului roman. De 11 ani, 2 tari europene…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a avut miercuri un discurs vehement la dezbaterea din Parlamentul European dedicata aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. El a facut referire la opoziția unor state UE, amenințand cu declanșarea unei crize la nivel european. ”De 11 ani, doua țari pe care…

- Lotul de gimnastica „Olimpic Argeș Gym” al Centrului Cultural Pitești va participa la Turneul Internațional ,,IAȘI TROPHY”2022, in perioada 7-9 octombrie 2022. Lotul piteștean va fi compus din 10 gimnaste. La aceasta competiție internaționala participa cele mai bune gimnaste, la individual și ansamblu,…

