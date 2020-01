Bază de tratament modernă, dotată la standarde europene. Premieră medicală, în Snagov Ilfovenii a caror stare de sanatate necesita tratamente de recuperare și reabilitare pot fi ingrijiți, acum, intr-un centru de profil, dotat cu aparatura și echipamente dupa ultimele standarde ale medicinei de recuperare. Oxygen Health Therapy este o baza de tratament moderna privata care și-a deschis porțile recent, in comuna Snagov, satul Tancabești. Aceasta vine in intampinarea nevoilor pacienților cu terapeuți cu o vasta experiența și o gama larga de terapii imbogațite de o expertiza etalon. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 484 Cadre medicale selectate dintre cei mai… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

Sursa articol: jurnaluldeilfov.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La final de an, elevii Școlii Gimnaziale nr. 2 din Moara Vlasiei s-au bucurat de vizita unor oaspeți cu totul speciali, voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului. Specialiștii i-au invațat cum sa aiba grija de sanatatea lor fizica, emoționala și intelectuala. Articol publicat in Jurnalul…

- La solicitarea parintelui Gheorghe Nuța, parohul Parohiei Nuci, voluntarii Catedralei Mantuirii Neamului s-au aflat sambata, pe 14 decembrie, din nou, in mijlocul localnicilor din comuna Nuci. Peste 70 de copii și adulți au fost consultați cu acest prilej și au invațat cum sa traiasca sanatos, direct…

- Ministerul Sanatații a prelungit acordul cu Asociația Inima Copiilor, clinica San Donato nel Mondo din Italia și Asociația Bambini Cardiopatici din Italia, pana la finele lunii iulie, a anului viitor. Potrivit unui act adițional semnat recent de toate aceste instituții, echipe de medici italieni si…

- ⬤ In turul 2 al ”prezidențialelor”, ilfovenii l-au trimis pe Dan Barna! ⬤ Candidatul plasat pe locul 2 la nivel național, Viorica Dancila, a strans, in Ilfov, doar 18,57% din voturi și s-a clasat pe locul al treilea Procentele, in ordine descrescatoare, obținute in Ilfov de catre candidații la funcția…

- La nivel national, a fost lansata campania intitulata generic “Tu poti face lumina!”, initiata de Directia Generala Anticoruptie, ofiteri ai acestei institutii urmand sa organizeze, pana la sfarsitul acestui an, o serie de sesiuni de informare pe tema anticorupției, pentru diverse categorii de personal,…

- Transplanturi simultane de plaman și ficat, la Spitalul Sfanta Maria Chirurgii Spitalului Clinic Sfanta Maria, din Capitala, au inregistrat o noua premiera medicala naționala. De data aceasta, este vorba despre intervenții chirurgicale extrem de complexe realizate pentru prima data intr-un spital atat…

- La sediul Prefecturii Ilfov s-au reunit, saptamana trecuta, membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, pentru aprobarea Programului de masuri toamna – iarna 2019 – 2020, ce cuprinde principalele masuri intreprinse in conditii de iarna in activitatile din domeniile energetic, transporturi,…

- Dezvoltarea imobiliara masiva care a cuprins in ultimii ani comuna Chiajna, ca de altfel tot județul Ilfov, a avut drept rezultat o aglomerare foarte dificil de gestionat și doleanțe pe masura din partea cetațenilor, majoritatea veniți din București sau din alte zone ale țarii, care doresc sa beneficieze…