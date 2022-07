Stiri pe aceeasi tema

- Kalidou Koulibaly, stoperul senegalez in varsta de 31 de ani, al carui contract expira in iunie 2023, poate ajunge la Chelsea sau Barcelona. Fundașul de la Napoli este cotat la 40 de milioane de euro de președintele De Laurentiis. Incurcata rau e situația lui Kalidou Koulibaly. In ciuda interesului…

- Mijlocașul lui AS Roma, Nicolo Zaniolo, s-ar fi ințeles cu Juventus pentru un salariu anual de 4 milioane E. Bianconerii l-ar putea imprumuta cu 10 milioane, cu obligație de cumparare la 40 de milioane. Dupa Di Maria și Pogba, așteptați sa semneze in cursul saptamanii, Juventus e aproape sa mai dea…

- Raheem Sterling (27 de ani), Oleksandr Zinchenko (25 de ani) și Nathan Ake (27 de ani) sunt jucatorii curtați de Chelsea, primul ofertat cu 58 de milioane de euro. Alte ținte urmarite: Matthijs de Ligt (Juventus) și Ousmane Dembele (Barcelona). Dupa transferul de putere de la Roman Abramovich (55 de…

FC Barcelona pregateste o oferta de 50 de milioane de euro pentru transferul atacantului polonez Robert Lewandowski de la campioana Germaniei la fotbal, Bayern Munchen, informeaza presa spaniola.

- Clubul englez FC Liverpool a anuntat ca l-a recrutat pe atacantul uruguayan Darwin Nunez de la formatia Benfica Lisabona. Suma tranzactiei este de 100 de milioane de euro, inclusiv bonusuri. Acesta este cel mai scump transfer din istoria „cormoranilor“, informeaza AFP, citat de Agerpres. Intr-un comunicat…

- Jorginho (30 de ani), mijlocașul central de la Chelsea, ar fi intrat pe radarul lui Juventus. „Batrana Doamna” il vede pe campionul european drept soluția perfecta pentru centrul terenului. Potrivit Calciomercato, Juventus ar fi facut deja o oferta pentru Jorginho, pe care vrea sa il transfere in aceasta…

- Bayern Munchen a suferit o eliminare dureroasa in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa 1-2 la general cu Villarreal, iar acum bavarezii vor sa-și intareasca lotul pentru sezonul viitor. Cea mai recenta ținta a campioanei Germaniei este atacantul Benficai, Darwin Nunez (22 ani). Fotbalistul…