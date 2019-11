Stiri pe aceeasi tema

- Învinsa de Inter Milano pe San Siro (2-0), Borussia Dormtund și-a luat revanșa pe teren propriu, impunându-se cu 3-2. Formația din Bundesliga a fost condusa cu 2-0 la pauza, dar a avut o a doua repriza de vis, reușind sa întoarca scorul și sa obțina cele trei puncte. Rezultatele…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a bifat o victorie de serviciu in aceasta seara, 3 0 in deplasare cu Insulele Feroe, in preliminariile Campionatului European din 2020, dar succesul s a conturat abia in ultimul sfert de ora, pana in minutul 74 scorul fiind 0 0 Au marcat G. Puscas 74 , Mitrita 83…

- Reprezentativa Germaniei a terminat la egalitate, scor 2-2, partida disputata, miercuri, la Dortmund, împotriva selecționatei Argentinei.Serge Gnabry ('15)) și Kai Haverty ('22) au înscris pentru germani, în timp ce argentinienii au egalat prin Lucas Alario ('66, la…

- FCSB și Dinamo au incheiat la egalitate (1-1) un derby extrem de spectaculos, pe Arena Naționala. Ambele goluri au fost marcate in prima repriza, dar ulterior ambele echipe au avut foarte multe ocazii.Citește și: Rasturnare de situație in Parlament: Tariceanu da o lovitura cu impact major…

- Miercuri au avut loc ultimele partide din prima etapa a grupelor Champions League. PSG s-a impus la scor de neprezentare în fața celor de la Real Madrid (așa cum au facut-o și Bayern Munchen și Manchester City, în partide disputate în alte grupe), în timp ce Atletico a revenit…

- Dupa ce a ajuns în semifinalele Euro 2019 și și-a asigurat prezența la JO 2020, România U21 începe azi astazi o noua aventura. Mirel Radoi aliniaza la linia de start o noua generație și spune ca trebuie lasat în urma ce s-a întâmplat în aceata vara, pentru ca…

- Rapid s-a impus în deplasare, pe terenul celor de la CSM Reșița, scor 2-1, în etapa a cincea a Ligii a II-a. Condusa cu 1-0, echipa lui Pancu a revenit dupa ce a gazdele au ramas în inferioritate numerica în minutul 25. Rapid a înscris golul victoriei pe final de meci,…

- Aflata intr-un stadiu mult mai avansat de pregatire, CAO 1910 Oradea s-a impus cu 5-0 (3-0) in fata studentilor fotbalisti, care abia de luni au reluat antrenamentele. In aceste conditii nu a fost de mirare ca au ramas restantieri la toate capitolele, elevii lui Florin Farcas si Dorin Mihut…