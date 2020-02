Stiri pe aceeasi tema

- Primul britanic decedat din cauza coronavirusului se aflase la bordul navei Diamond Princess. Potrivit autoritaților japoneze, numarul total al morților de pe Diamond Princess a ajuns la șase, noteaza The Sun. Numarul celor decedați din cauza coronavirusului a ajuns la șase, la bordul navei Diamond…

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii anunța ca deplasarile in strainatate a elevilor, studenților și a angajaților din instituțiile de invațamant vor fi interzise. Decizia a fost luata in urma raspandirii coronavirusului in Europa.

- O femeie in varsta, care suferea de cancer si care a fost depistata cu noul coronavirus, a murit in Italia, au anuntat duminica autoritatile din Lombardia, ceea ce ridica la trei numarul de decese in Italia, tara cea mai afectata de epidemie din Europa, relateaza agerpres.ro.

- Un italian de 77 de ani diagnosticat cu virusul ucigas a murit vineri. Acesta este primul deces inregistrat in Europa, in cazul unui cetatean european. Numarul celor infectati cu noul coronavirus a ajuns la 20 in Italia. Epidemia s-a agravat vineri in nordul tarii, oficialii anuntand 14 noi cazuri…

- Un italian de 77 de ani diagnosticat cu virusul ucigas a murit vineri. Acesta este primul deces inregistrat in Europa, in cazul unui cetatean european. Epidemia s-a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in…

- Un turist chinez in varsta de 80 de ani, infectat cu noul coronavirus si internat in Franta de la sfarsitul lunii ianuarie, a murit, acesta fiind primul deces din aceasta cauza inregistrat in Europa, a anuntat sambata ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, citat de Reuters si AFP.

- Barbatul care a murit avea 80 de ani și vizita Franța. Decesul lui a fost confirmat de ministrul de Sanatate francez. Între timp, autoritațile din Beijing au decis sa-i plaseze în carantina pe toți locuitorii care se întorc din vacanța de Anul Nou lunar. Ultimul bilanț…

- Mai multe universitați din Europa, Australia sau Statele Unite și-au suspendat sau anulat programele de studii peste hotare in China, pe fondul temerilor privind raspandirea coronavirusului, informeaza site-ul agenției AP, potrivit MEDIAFAX.In Statele Unite, suspendarea sau anularea programelor…