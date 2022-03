Bayern Munchen si FC Liverpool sunt primele echipe calificate in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Liverpool a fost invinsa, pe teren propriu, scor 0-1, marți seara, in returul optimilor, de Inter Milano. In tur rezultatul a fost 2-0 pentru englezi, astfel ca Liverpool a acces in sferturi. Lautaro Martinez a marcat unicul gol al meciului. L-a invins pe portarul Alisson, cu un șut in vinclul porții, in minutul 62. Au evoluat urmatoarele echipe: Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson – Jones (Keita ’65), Fabinho, Thiago Alcantara (Henderson ’65) – Salah, Jota…