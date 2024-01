Stiri pe aceeasi tema

- Radu Dragușin a devenit cel mai scump fotbalist roman din toate timpurile, dupa ce a fost transferat de la Genoa la Tottenham in schimbul sumei de 30 de milioane de euro. Internaționalul roman Radu Dragușin a refuzat-o pe supercampioana Germaniei, Bayern Munchen, pentru a merge la Londra, acolo unde…

- Dupa lungi zile de negocieri, Radu Dragușin (21 de ani) va continua in 2024 la o noua echipa. In cursul zilei de miercuri (10 ianuarie), Genoa a ajuns in cele din urma la o ințelegere cu cei de la Tottenham. Care au platit suma ceruta de grifoni pentru serviciile lui Radu Dragușin. 30 de milioane…

- Fostul capitan al lui Bayern Munchen , Franz Beckenbauer a incetat din viața la varsta de 78 de ani. In ultimele zile, starea acestuia era una șubreda. Supranumit „Kaiser Franz”, Franz Beckenbauer a reușit sa se faca remarcat prin valoarea sa extraordinara, dar și pentru eleganța sa. Ultimele zile…

- Manchester United - Bayern Munchen, meci contand pentru etapa a 6-a a Grupei A din Liga Campionilor, este programat, marti, 12 decembrie, de la ora 22:00, pe Old Trafford, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Toni Kroos (33 de ani) este unul dintre cei mai mai mijlocași din toate timpurile, campion mondial cu Germania, de 5 ori caștigator de Champions League, jucator cu peste 600 de meciuri jucate la Real Madrid și Bayern Munchen # Intrebat care este cel mai bun fotbalist alaturi de care a jucat, neamțul…

- Bryan Zaragoza (22 de ani), mijlocasul de la Granada, ar fi ajuns la un acord cu Bayern Munchen. Conform jurnalistului italian Fabrizio Romano, jucatorul de doar 1,64 m s-ar fi ințeles cu formația pregatita de Thomas Tuchel. Mijlocasul spaniol ar urma sa ajunga la formația campioana a Germaniei din…

- Alphonso Davies o va parasi pe Bayern Munchen in vara viitoare, cu un an inainte de sfarșitul contractului. Va ajunge la Real Madrid, care a pregatit totul pentru a-l achiziționa pe fundașul stanga canadian in varsta de 23 de ani. Un nume despre care se vorbește foarte mult in ultimul timp, Alphonso…

- Bayern Munchen a caștigat cu Galatasaray, scor 3-1, in etapa #3 din grupele Ligii Campionilor. Nemții au atins 4 borne impresionante in grupele celei mai tari competiții europene intercluburi. Bayern s-a impus in Turcia cu Galata, dupa o prima repriza echilibrata, și a ajuns la 8 victorii consecutive…