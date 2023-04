Bayern și Manchester City au remizat, 1-1. Pentru bavarezi, a marcat Kimmich, in timp ce reușita „cetațenilor” fost semnata de Haaland. Celalalt meci al serii, Inter – Benfica, s-a terminat tot cu o remiza, 3-3. Pentru Inter, au inscris Barella, Martinez și Correa, in timp ce pentru Benfica au marcat Aursnes, Silva și Musa. Astfel, […] The post Bayern Munchen – Manchester City 1-1 si Inter – Benfica 3-3, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Manchester City și Inter s-au calificat in semifinale! appeared first on Antena Sport .