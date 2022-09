Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul lui Bayern Munchen, Julian Nagelsmann, da vina pe jucatori, mijlocașul Thomas Muller pe lipsa de concentrare la finalizare: „Daca nu inscrii cand ai ocazia, la final ramai cu zero puncte.” Bayern e de nerecunoscut! Nu mai știe sa caștige in Bundesliga - eșec sambata la Augsburg (0-1), dupa…

- Bayern Munchen a suferit primul eșec stagional in Bundesliga, pierzand, surprinzator, pe terenul celor la Augsburg, scor 0-1. Bavarezii lui Nagelsmann ocupa locul 4 in clasament, sub Dortmund, Union Berlin și Freiburg. Campioana en-titre din Germania venea dupa trei egaluri consecutive in campionat…

- Thomas Muller (33 de ani) a dezvaluit cum a glumit Sadio Mane pe seama revederii bavarezilor cu Robert Lewandwoski, cu ocazia meciului de Liga Campionilor dintre Bayern Munchen și Barcelona, programat in aceasta seara (ora 22:00). Transferat la Barcelona in aceasta vara, Robert Lewandowski iși va revedea…

- Bayern Munchen a remizat pe teren propriu contra lui Stuttgart, scor 2-2, in runda cu numarul 6 din Bundesliga. Julian Nagelsmann inca nu a pus la punct mecanismul prin care sa il inlocuiasca pe golgeterul Robert Lewandowski. Bayern are un start de sezon modest, cu 3 victorii și 3 remize in primele…

- Bayern Munchen a inceput in forta sezonul, cu doua victorii in tot atatea meciuri, un trofeu castigat si 11 goluri marcate, astfel ca antrenorul Julian Nagelsmann nu va face schimbari duminica impotriva lui VfL Wolfsburg, in prima partida de acasa a bavarezilor in noua editie a Bundesligii, scrie…

- Robert Lewandowski este oficial jucatorul Barcelonei pentru 45 de milioane de euro, dar Julian Nagelsmann, antrenorul lui Bayern Munchen, nu ințelege cum catalanii și l-au permis pe fostul jucator al bavarezilor.

- Julian Nagelsmann, antrenorul lui Bayern Munchen, a intrat in atenția presei mondene din Germania dupa ce a fost pozat cu noua iubita pe un iaht. Tehnicianul de 34 de ani e in vacanța cu jurnalista de la Bild Lena Wurzenberger, dupa ce s-a separat de soție. ...

- Julian Nagelsmann, 34 de ani, antrenorul de la Bayern Munchen, are o noua iubita: ziarista Lena Wurzenberger (30 de ani), care acoperea activitatea echipei bavareze pentru publicația germana Bild . Ziarul german a decis ca jurnalista sa nu mai scrie despre campioana Germaniei. Julian și Lena sunt in…