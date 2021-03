Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona - PSG se joaca azi, de la 22:00, in prima manșa din optimile de finala ale Ligii Campionilor! Francezii se intorc pe Camp Nou la patru ani distanța de la acel istoric 6-1 pentru catalani, dupa ce PSG caștigase in tur cu 4-0. Barcelona și PSG se intalnesc din nou in optimile din UEFA Champions…

- Dinamo - FCSB se joaca azi, de la 20:30, in optimile Cupei Romaniei. Cele doua echipe se intalnesc pentru a doua oara in decurs de o saptamana, roș-albaștrii reușind sa se impuna in campionat, 1-0, intr-o partida disputata tot in Ștefan cel Mare. Golul lui Florin Tanase a decis soarta derby-ului din…

- Borussia Monchengladbach a invins Borussia Dortmund, scor 4-2, in runda #18 din Bundesliga, dupa un meci spectaculos desfașurat pe Borussia-Park, in care tanarul atacant Erling Haaland (20 de ani) a inscris o dubla pentru formația sa. Borussia Monchengladbach a caștigat partida cu Borussia Dortmund…

- Augsburg și Bayern Munchen se intalnesc azi, de la 21:30, intr-o partida din cadrul etapei a 17-a din Bundesliga. Bavarezii cauta a 12-a victorie din acest sezon și spera sa fi incheiat seria meciurilor nefaste din aceasta perioada. Dupa infrangerile cu Gladbach, din campionat, și cu Kiel, in Cupa,…

- Lazio - AS Roma se joaca azi, de la 21:45, intr-o partida din cadrul etapei a 18-a din Serie A. Va fi al 153-lea episod din Derby della Capitale, iar așteptarile sunt mari, mai ales ca ambele formații traverseaza o perioada buna in campionat. Lazio a inceput sa mai recupereze din terenul pierdut in…

- Borussia Dortmund s-a impus cu scorul de 3-1 sambata seara, in deplasare, in fata lui RB Leipzig, in derby-ul etapei a 15-a din Bundesliga si a urcat pe locul 4 al clasamentului. Jadon Sancho (55) si dubla lui Erling Haland (71, 84) au adus cele 3 puncte galben-negrilor, pentru gazde punctand Alexander…

- Borussia Monchengladbach - Bayern Munchen se joaca vineri, de la 21:30, in prima partida a rundei a 15-a din Bundesliga. In cazul unei victorii, Bayern se va desprinde la patru puncte de Leipzig, macar pana sambata, cand RB va avea derby-ul cu Dortmund. Bayern Munchen a avut ceva emoții in prima partida…

- Bayer Leverkusen și Bayern Munchen se intalnesc astazi, de la ora 19:30, in derby-ul primelor doua clasate din Bundesliga. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 2, Digi Sport 2 și Look Sport. ...