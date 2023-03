Stiri pe aceeasi tema

- Lazio a trecut in deplasare cu 2-0 de Salernitana, duminica, in etapa a 23-a din Serie A, intre cele doua meciuri ale echipei din Roma cu CFR Cluj din play-off-ul pentru optimile de finala ale Europa Conference League, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Echipa germana Borussia Dortmund a invins duminica, in deplasare, scor 2-0, formatia Bayer Leverkusen si a ajuns pe locul patru in Bundesliga. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Campioana en-titre a Germaniei, Bayern Munchen, nu a reusit decat un egal, 1-1, cu Eintracht Frankfurt, sambata seara, in etapa a a 18-a din Bundesliga, si a ajuns la trei partide consecutive fara victorie in campionat, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Union Berlin a invins sambata seara, cu 2-0, in deplasare, pe rivala berlineza Hertha, in etapa a 18-a din Bundesliga, si a urcat pe pozitia a 2-a a clasamentului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Echipa Bayern Munchen a terminat la egalitate marti, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia FC Koln. Tot in etapa a 17-a din campionatul Germaniei, Wolfsburg a inregistrat al doilea scor categoric consecutiv, 5-0 cu Hertha Berlin, in deplasare, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Echipa germana RB Leipzig a castigat marti, in deplasare, scor 6-1, meciul disputat in compania formatiei Schalke 04, in deschiderea etapei a 17-a din Bundesliga, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Formatia germana Wolfsburg a dispus sambata, pe teren propriu, de Freiburg, scor 6-0, in etapa a 16-a din Bundesliga. In aceeasi etapa, FC Koln a invins pe Werder Bremen cu 7-1. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- CSM Baschet Petrolul Ploiesti a invins-o pe CSM VSKC Miercurea Ciuc cu scorul de 99-77 (28-17, 17-26, 28-19, 26-15), joi, in deplasare, intr-un meci din etapa a 12-a a Ligii Nationale de baschet masculin, potrivit Agerpres.Petrolul a reusit a treia sa victorie consecutiva in campionat si conduce in…