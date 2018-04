Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, este somata din cauza fortelor de ordine si ale interventiilor acestora de la ultimele eveniene publice. Organizatiile civice condamna brutalitatea acestora si ii trimit un comunicat de presa ministrului in care ii cer sa opreasca eventualele abuzuri.Citeste…

- Mai multe organizatii civice din intreaga tara au condamnat brutalitatea cu care politia si jandarmeria au intervenit in cazul barbatului a care a proiectat mesajul #rezist pe o cladire din Capitala. „Ne aduce mai aproape de modelul putinist al statelor autoritare de la est de Romania decat de democratiile…

- Deputatul USR Nicusor Dan a fost dat afara, miercuri, de la sedinta Consiliului General al Capitalei, dupa ce a vrut sa ia cuvantul pentru a-si expune punctul de vedere legat de transmiterea in administrarea Administratiei Strazilor Sector 1 si a RATB a strapungerii Buzesti - Berzei.

- Autoritațile spaniole au folosit gloanțe de cauciuc impotriva imigranților ce manifestau joi seara in centrul Madridului dupa moartea unui senegalez urmarit de catre poliție, informeaza Agerpres.

- Liviu Dragnea, raspuns dur pentru cei care contesta congresul de sambata. Seful PSD sare la gatul pucistilor si respinge total faptul ca ar avea vreo legatura cu cei de la SRI. Mai mult, Dragnea are un mesaj si pentru cei din Comisia SRI."Care colegii mei au spus asta? Eu am vorbit in CEX…

- Anunț șocant facut astazi de vicepreședintele CJ Timiș, Roxana Iliescu, privind votul pentru bugetul județului pe anul 2018. La inceputul ședinței de plen, aceasta a anunțat ca „inainte de a trece la votul pentru fiecare proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi am de facut un anunț. In calitate de…

- A fost scandal in toata regula in aceasta dimineața in Piața Centrala din Targu Jiu. Un tanar de etnie roma a fost luat la bataie de un barbat caruia a incercat sa-i vanda un parfum. Alți doi romi aflați in apropiere au intervenit și s-a iscat o incaierare generala. Jandarmii, polițiștii locali și mascații…

- O romanca a afirmat, la o emisiune de televiziune, ca a avut parte de o partida de amor cu actorul Pierre brice, cel care a jucat in celebrul film „Winnetou”. Viorica Paunescu, cunoscuta publicului larg din Romania pentru participarea la mai multe emisiuni tip concurs de la diverse posturi de televiziune,…