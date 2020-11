Băuturile carbogazoase pot duce la depresia Bauturile carbogazoase, mai ales cele indulcite artificial, așa-zisele sucuri "diet", maresc riscul de depresie, arata un nou studiu, relateaza Medical Daily. In cadrul cercetarii, aproape 300.000 de persoane cu virsta cuprinsa intre 50 și 71 de ani au fost chestionate cu privire la obiceiul de a consuma astfel de bauturi, in decurs de un, intre 1995 - 1996. Zece ani mai tirziu li s-a evaluat star Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

