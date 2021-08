Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt in pericol, dupa ce exista in vigoare o noua alerta alimentara in supermarketurile din Romania. Bauturile periculoase retrase din supermarketuri, de urgența Este vorba despre un ingrediente care are potențial cancerigen. Doua tipuri de bauturi racoritoare au fost retrase din magazine Metro,…

