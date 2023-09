Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Badea, prezentatorul de la In gura Presei, a recunoscut ca bea foarte mult dintr-o bautura nerecomandata. Așadar, care este bautura nociva pe care Mircea Badea o consuma de zeci de ani. Medicii, uimiti: „Cum de mai exist?”. Mircea Badea nu bea apa de 30 de ani. Ce bautura nociva consuma prezentatorul…

- Are 54 de ani, insa timpul pare ca s-a oprit in cazul ei. Jennifer Lopez este intr-o forma de zile mari. Pe langa faptul ca are trasaturi frumoase, a avut grija și la stilul de viața pe care l-a adoptat. Celebritatea refuza sa consume o bautura comuna in randul romanilor. „Am avut grija de mine […]…

- Mircea Badea și-a uimit telespectatorii dupa ce declarat ca nu a mai baut apa de 30 de ani. Nu numai telespectatori au fost surprinși ci și medicii. In ciuda stilului sau de viața nesanatos, celebrul prezentator susține ca analizele i-au ieșit perfecte. Mircea Badea nu a mai baut apa de 30 de ani In…

- Sfaturi prețioase de la celebrul doctor Vlad Ciurea. Ce trebuie sa bei in fiecare dimineața, pe stomacul gol, ca sa iți pui creierul in mișcare. Daca consumi aceasta bautura zi de zi, vei observa cum totul se va schimba in viața ta. Nu te-ai fi gandit la asta, iți pune imediat creierul in mișcare. Bautura…

- Un consum moderat al acestei bauturi nu provoaca neplaceri. In schimb, cel excesiv poate sa aiba efecte negative asupra starii de spirit și asupra creierului, inimii și a altor sisteme ale organismului uman. Profesorul Doctor Vlad Ciurea a explicat la ce riscuri se expun oamenii care beau des acest…

- Pentru mulți, cafeaua este primul rasfaț al zilei, ritualul ce ii ajuta sa iși inceapa ziua, dar un renumit medic susține ca trebuie sa renunțam la acest obicei. Afla, din randurile de mai jos, care este bautura care se consuma in fiecare dimineata pe stomacul gol. Sfatul dat de dr.Vlad Ciurea pentru…

- O mai ții minte pe Cornelia, romanca poreclita „dansatoarea maneliștilor”? Era foarte populara in anii 2000. Atragea toate privirile cu look-ul sau atipic pentru vremea respectiva. Cum arata astazi femeia in varsta de 55 de ani. FOTO Cine este Cornelia, dansatoarea maneliștilor Este aproape imposibil…

- Foarte mulți dintre romani apeleaza la diferite metode naturiste cu scopul de a-și intrai sistemul imunitar. Așadar, care este bautura cu beneficii uriașe pe care Sofia Vicoveanca o consuma inainte de somn. Aceasta chiar ca intarește sistemul imunitar. Cum sa iți intarești sistemul imunitar ca Sofia…