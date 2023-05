Stiri pe aceeasi tema

- Un nou incident armat a avut loc intr-o școala americana. Austin Lyle, un elev de 17 ani, este cautat de Poliție dupa ce a impușcat miercuri doi angajați la intrarea in liceul din Denver, Colorado (Vest), in care invața, relateaza CBS News. La cateva ore de la incident, polițiștii au gasit mașina lui…

- Polițiștii rutieri au oprit pentru control, pe Calea Lugojului din Timișoara, un autoturism condus de un barbat in varsta de 34 de ani. Agenții de circulație i-au deschis șoferului dosar penal pentru trei infractiuni.

- In dimineata de duminica, 5 martie, la ora 05.05, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 1C. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de catre un tanar de 22 de ani din Tauții-Magherauș, dinspre Baia Mare inspre Cicarlau,…

- Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au dispus reținerea unui barbat de 47 de ani, din Piatra Fantanele, acesta fiind banuit de savarșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fara permis de conducere.…

- Zi cu ghinion duminica, 5 februarie a.c., pentru un baimarean care la ora 14.01, a fost oprit pe DN 1 C, in localitatea salajeana Barsau Mare, de polițiștii Serviciului Rutier Salaj. Aceștia au identificat la volan un maramureșean de 35 de ani, in timp ce conducea un autoturism, avand suspendat dreptul…

- Joi, 2 februarie 2023, in jurul orei 10.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au depistat un tanar de 25 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Lucian Blaga din Sebeș, avand permisul de conducere suspendat. Fața de tanar, cercetarile sunt continuate…

- Un barbat de 29 de ani care conducea un autoturism a fost urmarit in trafic, joi, de politistii din Arges, dupa ce nu a oprit la semnalele agentilor. La un moment dat, el si-a abandonat masina si a fugit intr-o padure, un politist tragand un foc de avertisment in aer pentru a-l opri, insa el a continuat…

- Toader Adrian Lavric, primarul comunei sucevene Satu Mare, a fost cautat toata noaptea de polițiști, potrivit presei locale.Edilul a provocat un accident grav pe un drum comunal și a fugit.Acesta a intrat pe contrasens și a lovit o mașina care circula regulamentar. Șoferul s-a ales cu mai multe coaste…