- Daria Cocan continua seria convocarilor la echipele naționale ale Romaniei. In perioada 1 – 30 iunie, Daria va participa la acțiunea echipei naționale U-18, care va cuprinde și participarea la Campionatul Balcanic U-18 ce se va desfașura in perioada 17-23 din Albania. Apoi, dupa Campionatul Balcanic,…

- Guvernul va aduce modificari importante Hotararii nr. 914/2017, care reglementeaza organizarea și funcționarea Centrului Național de Management al Apei Grele (CNMAG), vizand in principal actualizarea structurii și sediului instituției. Organizarea și funcționarea unei astfel de instituții nu are un…

- Un drog foarte periculos, asociat cu mai multe alerte la nivel european, supranumit „Donkey Kong”, sub forma unor comprimate de culoare portocalie, a fost descoperit și in țara noastra. „Drogul se produce in Olanda sau in Belgia și are o concentrație mare de substanța activa”, spune expertul antidrog…

- Numarul cetatenilor ucrainieni care au trecut ilegal frontiera de nord a Romaniei, din cauza razboiului din Ucraina, este de aproximativ 11.000, a anunțat, astazi, chestorul de politie Florin Coman, seful Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei. „De la inceputul…

- Rușii care fac afaceri in Romania se ocupa de matrapazlacuri. Un exemplu in acest sens il reprezinta o companie controlata de Lukoil care a incalcat regulile de funcționare a pieței de energie. Land Power, o companie deținuta de rușii de la Lukoil, printr-o subsidiara din Olanda, și doua firme aflate…

- Olandezii au dorit sa profite de perioada privatizarilor din Romania pentru a prelua controlul Portului Constanța. Scopul ascuns al unei asemenea manevre manageriale ar fi fost eliminarea treptata a concurenței pe care Portul Constanța ar fi putut-o face Portului Rotterdam din Olanda. In prezent, Portul…

- Iohannis intra in cursa pentru funcția de secretar general al NATO, insa nu are susținerea niciunui partener strategic. Diplomația romaneasca este nevoita sa intre in acțiune pentru funcția pe care peședintele Klaus Iohannis și-o dorește. Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a facut anunțul oficial…