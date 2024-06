Traficanți de droguri prinși în flagrant în timp ce vindeau un kilogram de „cristal”, la Arad Doua persoane au fost prinse in flagrant delict, luni, in Arad, in timp ce tranzacționau un kilogram de droguri cu 42.000 de lei. Alte trei kilograme de droguri au fost gasite in urma unor percheziții, efectuate in aceeași zi. Polițiștii BCCO și procurorii DIICOT Timișoara au documentat activitatea infracționala a mai multor persoane, cercetate pentru […] Articolul Traficanți de droguri prinși in flagrant in timp ce vindeau un kilogram de „cristal”, la Arad a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

