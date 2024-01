Bătrânica care deszăpezește drumurile a fost luată iar prin surprindere de vremea extremă Intr-o noua turnura surprinzatoare a unei practici indelung contestate in Romania, batranica care se ocupa de deszapezirea drumurilor din județul Buzau a fost din nou surprinsa de vremea extrema. Intr-o țara unde majoritatea licitațiilor și achizițiilor directe sunt deseori atribuite unor persoane cu legaturi stranse cu aleșii locali. Contractele de deszapezire se subocontracteaza firmelor mai mici Cazul unei bunicuțe dintr-un sat indepartat de Buzau, care se afla acum la conducerea unei societați de deszapezire, aduce in prim-plan o realitate tulburatoare. In contextul in care firmele mari obțin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

