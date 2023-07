Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, joi noapte, la o garsoniera situata la etajul al treilea al unui bloc din municipiul Ramnicu Valcea. Pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Doua etaje ale cladirii au fost inundate cu fum. Cincisprezece locatari au fost evacuati de pompieri, alte persoane iesind singure…

- Paparazzi celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro l-au surprins pe Sorin Blejnar in timpul sau liber. Acesta a mers la un restaurant din zona de nord a Capitalei, apoi a mers intr-un bloc de apartamente dintr-o zona rezidențiala.

- Pompierul Razvan Airinei din Suceava are nevoie de sange, iar colegii sai cer ajutorul pe rețelele de socializare. Intre timp, procurorii Parchetului Militar Iași fac cercetari pentru a se stabili ce s-a intamplat.

- Prezența de spirit a sergentului major Bogdan Cernescu, subofițer in cadrul Jandarmeriei Covasna, și intervenția salvatoare la un incendiu izbucnit in curtea unei case din Sfantu Gheorghe, a facut ca pagubele produse de flacari sa nu fie atat de mari. Informații cu privire la intervenția salvatoare…

- Politistii si procurorii fac, miercuri, peste 30 de perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala, in domeniul comertului cu benzina si motorina. Suspectii ar fi inregistrat in contabilitate facturi fictive, unele emise de firme fantoma. Prejudiciul produs bugetului statului este estimat la…

- In cursul zilei de miercuri, 3 mai, echipajele de pompieri din Marghita au fost mobilizate pentru stingerea unui incendiu produs la un garaj situat in curtea unei gospodarii, eveniment in urma caruia un barbat a fost grav ranit.