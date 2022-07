Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au reținut astazi un barbat in varsta de 29 de ani, principalul suspect intr-un ca de talharie petrecut in noaptea de 1 iunie, in Parcul Civic din Timișoara. La data de 2 iunie 2022, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Timișoara au fost sesizați…

- TRAGEDIE in Alba: O femeie, gasita decedata in propria locuința din municipiul Alba Iulia TRAGEDIE in Alba: O femeie, gasita decedata in propria locuința din municipiul Alba Iulia O femeie in varsta de aproximativ 40 de ani a fost gasita luni, 6 iunie, decedata in propria locuința din municipiul Alba…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mehedinți, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, au depistat joi, 2 iunie, un barbat, de 31 de ani, din județul Mehedinți, banuit de comiterea unui furt. Acesta a fost depistat in municipiul Craiova, județul Dolj, avand asupra sa aproximativ 20.000…

- O femeie in varsta de 30 de ani a fost gasita moarta intr-o zona cu vegetatie abundenta din judetul Bihor, trupul sau fiind impachetat in saci menajeri. Principalul suspect in acest caz este prietenul femeii, alaturi de care victima plecase din Cluj-Napoca, anunța news.ro.Inspectoratul de…

- O femeie care era disparuta de cateva zile, din Cluj-Napoca, a fost gasita moarta, in apropierea localitații bihorene Aleșd. ”Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Cluj, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu cu privire sesizarea plecarii voluntare din Cluj-Napoca,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 67 ani, disparut din Lugoj, județul Timiș. In data de 22 aprilie, polițiștii au fost sesizați cu privire la dispariția unui barbat de 67 de ani. In data de 16 aprilie, SZABO ERVIN, ar…

- Pompierii damboviteni au actionat pentru stingerea unui incendiu la o casa din comuna Runcu, iar in interior au gasit o femeie de 69 de ani carbonizata, informeaza, luni, ISU Dambovita, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…