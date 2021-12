Bătrân jefuit de 11.000 de lei de o „iubită” găsită printr-un anunţ la matrimoniale Un batran care a dorit sa-si retraiasca tineretea a ramas fara economii. Dupa 10 zile de relatie, iubita l-a parasit. Femeia s-a intors dupa o vreme, dar numai pentru a-l jefui. In varsta de 83 de ani, M.C. publicase in martie un anunt prin care isi manifesta dorinta de a incepe o relatie cu o persoana de sex feminin. A fost sunat de Elena Nita, cu 22 de ani mai tanara, care s-a si mutat la M.C. A ramas la acesta in intervalul 11-21 martie, dupa care a plecat. In dimineata zilei de 3 aprilie, M.C. a plecat la biserica. Dupa scurt timp, la domiciliul acestuia a revenit Nita. Femeia a luat cheia… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

