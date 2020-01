Bătrân de 80 de ani, decedat în locuința cuprinsă de flăcări O casa s-a facut scrum, in urma cu puțin timp, in comuna buzoiana Ulmeni. Pompierii chemați de urgența la fața locului au gasit o locuința de aproximativ 80 de metri patrați, arzand cu flacara deschisa. Dupa ce valvataia s-a mai potolit, pompierii au patruns in locuința, unde au gasit trupul carbonizat al unui barbat in varsta de 80 de ani. Inca nu se știe de la ce a pornit incendiu, insa primele variante de lucru sunt scurtcircuitul și mijlocul de incalzire. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

