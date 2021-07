Bătrân cioban ucis de urs Mureș Un batranr de aproximativ 80 ani din județul Mureș a fost ucis de urs in noaptea de sambata spre duminica. Barbatul lucra la o stana din localitatea Teleac și a fost descoperit de o echipa Salvamont care l-a cautat cu o drona dotata cu camera de termoviziune. „Intr-un tufiș am descoperit o persoana cazuta. Pe urmele corpului se vedeau sfașieturi de urs, in jurul lui erau și fecale de urs, era clar victima unui urs”, a declarat Robert Kovacs, director Salvamont Mureș, la Digi24. Conform acestuia, batranul era cioban și lucra la o stana din zona respectiva. The post Batran cioban ucis de urs Mureș… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca un barbat a fost ucis de urs la Teleac, comuna Gornești, județul Mureș, anunța directorul Salvamont Mureș, Robert Kovacs, conform dcnews.ro Trupul neinsuflețit a fost gasit cu ajutorul unei drone cu termoviziune și lanterna, mai spune oficialul Salvamont, conform aceleiași surse. Este al doilea…

- Un barbat de 80 de ani a fost ucis de un urs in zona localitații Teleac din județul Mureș, a anunțat directorul Salvamont Mureș, Robert Kovacs, la Realitatea Plus. Omul a fost dat disparut dupa ce fiul sau nu...

- Un barbat de 80 de ani a fost ucis de un urs in zona localitații Teleac din județul Mureș, a anunțat directorul Salvamont Mureș, Robert Kovacs, la Realitatea Plus. Omul a fost dat disparut dupa ce fiul sau nu l-a mai gasit la stana și a facut apel la autoritați. Kovacs a spus ca barbatul a…

- Un barbat de 80 de ani a fost ucis de urs la Teleac, in județul Mureș, anunța directorul Salvamont Mureș, Robert Kovacs. Este al doilea om omorat de urs in județ din acest an. Trupul neinsuflețit a fost gasit cu ajutorul unei drone cu termoviziune și lanterna, mai spune oficialul Salvamont.Barbatul…

- Un tanar de aproximativ 20 ani din județul Mureș a fost ucis de urs in noaptea de sambata spre duminica. Barbatul lucra la o stana din județ și a fost descoperit de o echipa Salvamont care l-a cautat cu o drona dotata cu camera de termoviziune. „Intr-un tufiș am descoperit o persoana cazuta. Pe urmele…

- Un barbat a fost atacat de un urs, in timp ce se afla la o stana din zona localitatii prahovene Maneciu, el reusind sa scape dupa ce cainii au sarit in ajutorul sau si au alungat animalul salbatic. La sfarsitul saptamani trecute, mai multe persoane au sunat la 112 pentru a cere sprijinul autoritatilor…

- Un cioban in varsta de 71 de ani din Prahova a fost atacat de un urs. Le-a spus anchetatorilor ca a scapat de animal cu ajutorul cainilor de la stana. Polițiștii Postului de Poliție Maneciu, județul...

- Turcia, tara aflata in cautare de resurse naturale in Marea Neagra, a descoperit un depozit important de gaze naturale, transmite dpa. Presedinte turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca nava de foraj Fatih a descoperit recent un depozit de 135 de miliarde de metri cubi in zacamantul de gaze…