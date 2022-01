Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale efectueaza cercetari fața de 5 barbați, cu varste cuprinse intre 22 și 51 de ani, banuiți de savarșirea infracțiunii de talharie calificata.

In fapt, in noaptea de 30 spre 31 decembrie 2021, cinci persoane necunoscute, cu fețele acoperite, au patruns fara drept in locuința unui barbat, in varsta de 77 de ani, din Brestovaț, l-au agresat fizic și l-au legat de maini și picioare, dupa care au sustras 28.600 de lei, doua motofierastraie și 40 de kilograme de produse alimentare.

La data de 31 decembrie 2021, in urma cercetarilor și…