Bateristul trupei Alabama Shakes, arestat pentru abuz de minori VIDEO Steven William Johnson, bateristul trupei Alabama Shakes, a fost arestat sub acuzatia de abuz de minori, relateaza News.ro.

Johnson a fost arestat pe 24 martie, potrivit Associated Press, si a fost acuzat ca a &"torturat si abuzat intentionat&" si ca a lovit cu cruzime si maltratat un minor.

El se afla în prezent în custodia Limestone County Jail din Athens (Alabama), iar cautiunea a fost stabilita la 21.500 de dolari. Audierea este programata sa aiba loc pe 7 aprilie.

În martie 2020, Johnson a pledat vinovat pentru încalcarea unui ordin de restrictie solicitat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul sud-coreean BTS, reprezentant marcant al stilului K-pop, ale carui piese ritmate sunt apreciate de milioane de admiratori din lumea intreaga, a primit trofeul Artistul Global al Anului 2020 din partea Federatiei Internationale a Industriei Fonografice (IFPI), au anuntat joi reprezentantii…

- Grupul consilierilor municipali USR PLUS a transmis ca „solicita Primariei Arad sa inițieze procedurile pentru dotarea pasajelor rutiere Gradiște și Micalaca și a podului Decebal cu parapete metalice deformabile de tip N2 și H2, conforme normativului AND 593/2012”.

- Trupa rock americana The Offspring va lansa un nou album de studio, "Let The Bad Times Roll", dupa o pauza de aproape un deceniu, informeaza joi site-ul contactmusic.com, citat de Agerpres. Grupul american, devenit celebru cu piesa "Pretty Fly For A White Guy" si alcatuit in prezent din solistul…

- Daft Punk, unul dintre cele mai cunoscute si influente grupuri muzicale ale ultimilor 30 de ani, a anuntat luni, printr-un videoclip, ca isi inceteaza activitatea. De-a lungul carierei, trupa a primit sase trofee Grammy din 12 nominalizari. Citește și: Valeriu Gheorghița anunța cand se va…

- Cantaretul din Republica Moldova, Dan Balan, implineste astazi 42 de ani.Dan Balan s a nascut la data de 6 februarie 1979, in Chisinau. Este un interpret, compozitor, producator, instrumentist, textier din Republica Moldova, potrivit wikipedia.org. Este primul si unicul artist din Republica Moldova…

- Deputații Pro Moldova cer audierea ministrului de Interne, Pavel Voicu, dar și a secretarului de stat al Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Tatiana Zatic. Parlamentarii au motivat solicitarea facind referire la „situația criminogena alarmanta și intirzierea campaniei de informare…

- Trupa americana de rock The Flaming Lips a venit cu un mod creativ de a susține spectacole live in mijlocul pandemiei. Spectatorii au fost așezați in bule de plastic, potrivit Mediafax. Grupul a susținut doua concerte in weekend in Oklahoma, unde membrii publicului au dansat in timp ce erau…

- Muzicianul britanic Gerry Marsden, solist al formatiei Gerry And The Pacemakers, a incetat din viața, a anuntat familia sa duminica, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Trupa a compus piesa „You'll Never Walk Alone”, devenita unul dintre cele mai cunoscute imnuri ale galeriilor de fotbal.