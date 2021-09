Bătăuşii de la mall rămân după gratii Judecatorii de la Tribunalul Dolj au hotarat, ieri, sa respinga contestatiile formulate de patru persoane arestate preventiv saptamana trecuta. Este vorba de un craiovean de 48 de ani si de fiii sai, acuzati ca au batut un barbat de 38 de ani si o femeie de 37 de ani. Scandalul a avut loc pe 20 septembrie, in parcarea unui centru comercial din Craiova. Motivul conflictului ar fi fost un loc de parcare, ocupat de victime inaintea agresorilor. Potrivit oamenilor legii, victimele sunt un barbat de 38 de ani si o femeie de 37 de ani, ambii din Craiova. „Polițiștii din cadrul Sectiei 3 Politie Craiova… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

