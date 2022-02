BĂTĂLIA pentru KIEV! Sunt ore decisive! Ucraina cere ajutor extern Ora 08:55 ”Coaliție anti-razboi”. Liderul Ucrainei cere sprijinul Romaniei și al celorlalte opt state din formatul București 9 pentru armament și sancțiuni la adresa Rusiei/ La videoconferința participa și vicepremierul SUA Kamala Harris. Ora 08:50 In mai putin de 24 de ore dupa decizia lui Vladimir Putin de a ataca Ucraina, cei mai bogati oameni din Rusia au pierdut 39 de miliarde de dolari, mai mult decat cele 32 de miliarde de dolari pe care le-au pierdut de la inceputul anului si pana miercuri, transmite Bloomberg, preluata de Agerpres. Ora 08:45 Secretarul Apararii, Lloyd Austin, le-a declarat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, spune ca este momentul ca Occidentul sa implementeze macar unele dintre sancțiunile pregatite pentru Moscova in contextul crizei dintre Rusia și Ucraina, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.”Rusia trebuie oprita chiar acum. Vedem cum se desfasoara evenimentele”,…

- Guvernul de la București a adoptat, joi, masura potrivit careia certificatul de vaccinare COVID-19 este valabil la intrarea in țara doar cu doza booster, daca au trecut mai mult de noua luni de la schema de vaccinare cu doua doze.

- "Ordinul comun de ministru Educatie-Sanatate prevede drept criteriu esential ponderea paturilor destinate pacientilor COVID ocupate la nivel judetean. Nu are legatura cu rata de infectare. Nici alte sisteme de invatamant din lume nu mai fac legatura cu rata de infectare. Acest lucru a fost decis in…

- ”Am fost onorat si impresionat de deschiderea Excelentei Sale in abordarea subiectelor de interes pentru ambele state. Mi-am exprimat increderea ca ministru al economiei si reprezentant al statului roman in ceea ce priveste viitorul relatiilor bilaterale in domeniul economic. Romania considera a fi…

- 27, 28, 29 si 30 decembrie, adica luni, marti, miercuri si joi – sunt ultimele zile de tranzactionare din 2021, cel mai dinamic an bursier din istoria post-decembrista a pietei de capital din Romania din punct de vedere atat al numarului de listari cu actiuni cat si obligatiuni, relateaza Mediafax.…

- Inca 13 cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate astazi, 27.12.2021, in Romania.Cele mai multe persoane infectate, in numar de 10, sunt din municipiul București, alte 2 persoane sunt din județul Ilfov și una din județul Galați.Persoanele infectate cu tulpina OMICRON…