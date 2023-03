Stiri pe aceeasi tema

- Demisia lui Ciprian Ciucu de la conducerea PNL București a tulburat rau apele in partid și deja au inceput jocurile de culise și negocierile pentru cine va conduce organizația. Potrivit informațiilor noastre, lupta pentru șefia PNL București se va da intre europarlamentarul Rareș Bogdan și liderul PNL…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, și-a anunțat demisia din funcția de președinte al filialei PNL București. Ciucu și-a facut publica aceasta decizie in seara zilei de 28 martie 2023, printr-un mesaj postat pe internet. Ciprian Ciucu iși menține funcția de primar de sector. De asemenea, el ramane,…

- „Ințelegem decizia domnului Ciucu și acceptam nevoia lui de a se concentra pe activitatea de la Primaria Sectorului 6, precum și la conducerea organizației politice a PNL din acel sector. Ii mulțumim pentru intreaga activitate la conducerea PNL București și pentru deschiderea și dialogul susținut cu…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat marți seara ca a demisionat din funcția din fruntea organizației PNL București, argumentand ca are nevoie de timp pentru a se ocupa de Sectorul 6.

- Conducerea ASPA București a reacționat dupa acuzațiile primarului Ciprian Ciucu. „Nu am primit de la Poliția Locala Sector 6 un raspuns cu privire la permisiunea de a acționa pe proprietatea privata respectiva”, acuza ASPA, in urma unui caz inregistrat in zona Lacul Morii in 14 ianuarie, anunța Mediafax.…

- Conducerea ASPA București a reacționat dupa acuzațiile primarului Ciprian Ciucu. „Nu am primit de la Poliția Locala Sector 6 un raspuns cu privire la permisiunea de a acționa pe proprietatea privata respectiva”, acuza ASPA, in urma unui caz inregistrat in

- Primarul sectorului 6 a susținut prima conferința de presa de la decesul femeii ucisa de caini in timp ce se afla la alergat in parc. Intrebat de un jurnalist ce mesaj are pentru copilul Anei Oroș, femeia ucisa de caini, Ciucu s-a emoționat și a spus ca ii pare rau și cuvintele nu pot acoperi drama.…

- O polițista din București s-a filmat cu camera body cam din dotare in timp ce injura ca la ușa cortului un șofer tras pe dreapta in Piața Victoriei. Inițial, șefii de la Brigada Rutiera au incercat sa o protejeze pe tanara agenta, pe motiv ca cele sesizate nu se confirma. Insa, dupa ce inregistrarea…