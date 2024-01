Stiri pe aceeasi tema

- Blocada fermierilor și transportatorilor din Vama Siret a fost sparta, in miez de noapte, in urma unei intervenții in forța! 20 de mașini de poliție și de jandarmi au incercat sa ii goneasca pe protestatari de la fața locului, pe motiv ca acțiunea nu mai este spontana, ci intinsa deja pe mai multe zile.…

- Anca Alexandrescu a intervenit in direct la Realitatea PLUS și a explicat faptul ca protestul care va avea loc in Capitala este menit sa atraga fermierii și transportatorii intr-o capcana: Primul protest aprobat de Nicușor Dan: 5.000 de oameni și 100 de tractoare, in Piața Constituției "Vreau sa evitam…

- S-a dat unda verde pentru protestul fermierilor și transportatorilor in Capitala, dar nu in orice condiții. ”Am aprobat un protest care nu va afecta traficul din Bucuresti. Acesta va avea loc duminica, luni si marti in parcarea din Piata Constitutiei”, a transmis, joi, primarul general al Capitalei,…

- Protestele transportatorilor si fermierilor continua la Afumati si Vama Siret, miercuri fiind cea de-a opta zi de la declanșarea acțiunii. Traficul este restricționat in doua județe, la acest moment, anunța Infotrafic. Miercuri dimineata, erau masini si utilaje parcate pe DN 2, in judetul Ilfov, la…

- Centrul Infotrafic a anunțat ca, in aceasta dimineața, traficul rutier este restrictionat in doua judete din cauza protestelor transportatorilor si fermierilor. Este vorba de Ilfov, pe DN 2 – Afumati, unde banda 1 a sensului de mers catre Capitala este ocupata de autovehiculele parcate. Circulatia se…

- ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora (06:45), nu sunt inregistrate autostrazi sau drumuri nationale cu circulatia oprita ca urmare a conditiilor meteorologice sau din cauza vreunui eveniment rutier. In ceea ce priveste situatia protestelor transportatorilor/fermierilor,…