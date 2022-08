Bătaie pe locurile de la buget în Universitatea București. Unde s-au înscris cei mai mulți candidați Aproape 37.000 de inscrieri au fost inregistrate pentru programele de licenta si masterat in sesiunea de vara a admiterii la Universitatea din Bucuresti. "Programele de licenta si masterat oferite de facultatile UB au numarat 36.873 de inscrieri. Dintre acestea, aproape 31.000 de inscrieri au fost inregistrate la studii universitare de licenta la cele 19 facultati ale UB, in timp ce programele de studii universitare de masterat oferite de catre Universitatea din Bucuresti au numarat aproape 6.000 de inscrieri. Mentionam ca pentru anul universitar 2022-2023, Universitatea din Bucuresti… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

