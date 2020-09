Stiri pe aceeasi tema

- Bataie ca-n filme intr-o localitate din Dolj chiar in apropierea unei secții de votare, unde mai mulți barbați și-au imparțit pumni și picioare, spiritele au fost calmate in momentul in care la fața locului au ajuns echipajele de poliție, scrie Gazeta de Sud.Duminica in jurul pranzului, politisti din…

- Trei barbati care pretindeau ca sunt ziaristi au fost prinsi de politisti in vecinatatea unei sectii de votare din comuna doljeana Radovan. Politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Giubega s-au sesizat din oficiu astazi cu privire la faptul ca, in apropiere unei sectii de votare din comuna Radovan,…

- Mai mulți barbați s-au luat la bataie in zona unei secții de votare din județul Dolj. Conflictul s-a incheiat doar dupa sosirea polițiștilor, iar in prezent, scandalagii sunt anchetați, conform Mediafax.Potrivit IPJ Dolj, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Cosoveni au fost sesizati…

- In cursul acestei zile, politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Cosoveni au fost sesizati cu privire la faptul ca, in comuna Castranova, in zona unei sectii de votare, a izbucnit un conflict intre mai multe persoane. In urma cercetarilor efectuate la fata locului, politistii au stabilit ca, in…

- Trei dosare penale au fost intocmite de politistii din judetul Dolj pentru infractiuni legate de procesul electoral, unul fiind legat de faptul ca un barbat dadea bani unei alte persoane pentru a vota un anumit partid politic, potrivit news.ro.“In cursul acestei zile, politisti din cadrul Sectiei…

- Prefectura Constanta anunta ca la nivelul judetului Constanta au fost realizate pregatiri complexe pentru organizarea scrutinului de pe data de 27 septembrie. Astfel, in judetul Constanta sunt 558 de sectii de votare, dintre care 211 doar in municipiul Constanta. Fata de ultimele alegeri organizate…

- Șoferi bauți la volan, opriți in trafic de polițiști . Potrivit IPJ Dolj, ieri, 5 septembrie, polițiști din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Coșoveni au depistat un tanar de 25 de ani, din comuna Podari, care se afla la volanul unui autoturism condus pe o strada din Secui, acesta fiind sub influența…

- Mai multe persoane au participat la o petrecere privata, intr-un local de evenimente prevazut cu piscina exterioara din comuna Malu Mare, fara sa respecte masurile impuse pe perioada starii de alerta. Propietarul a fost sancționat de politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Cosoveni. Potrivit primelor…