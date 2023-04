Romania – Bulgaria 10-2, meci din Cupa Mondiala de hochei feminin, Divizia a III-a, s-a lasat cu o bataie generala pe gheața. Partida disputata duminica, 9 aprilie, pe Patinoarul Olimpic de sub Tampa (Brașov), a degenerat la 10-2 pentru gazde, moment in care un duel mai incins pentru puc a declanșat o bataie in toata regula. Pe imaginile publicate in mediul online se vad lovituri violente, romancele și bulgaroaicele apeland inclusiv la crose pentru a se razbuna pe adversare. Arbitra Emma Sanders din Marea Britanie nu a avut cum sa le desparta pe sportive și a recurs la sancțiuni-record: 554 de…